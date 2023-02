Unicef: Plaats asielkind alleen daar in opvang waar nog plek op school is

Aanmeldstop

De organisatie pleit er daarom voor dat het COA bij plaatsing van gezinnen of alleenreizende asielkinderen rekening houdt met de beschikbaarheid van onderwijs in die gemeente. Daarnaast roept de organisatie gemeenten op om niet langer een voorkeur uit te spreken voor de doelgroep aan wie zij onderdak in de crisisnoodopvang willen bieden, zodat kinderen makkelijker geplaatst kunnen worden op plekken waar onderwijs beschikbaar is ,,We begrijpen dat het COA onder druk staat om opvangplekken te vinden en we weten dat er in Nederland een lerarentekort is, maar onderwijs is zo belangrijk.”