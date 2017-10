'Undercoveragent pikte Caransa-losgeld in'

Sietsma vertelt dat een Duitse undercoveragent werd ingezet om het genummerde losgeld terug te kopen van de ontvoerders, om hen zo te ontmaskeren. De Amsterdamse politie ontdekte naderhand dat de undercoveragent een deel van dat geld in eigen zak had gestoken. De operatie werd daarom afgeblazen, de daders gingen vrijuit.

Sietsma zegt in Andere Tijden: ,,We begrepen dat we dit verhaal niet bij de rechtbank konden brengen. Want we zouden een volkomen onbetrouwbare getuige presenteren en een onbetrouwbare getuige leidde meestal tot vrijspraak.''