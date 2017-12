Undercoveragent ingezet op getuige in zaak-Nicole van der Hurk

Om alsnog te bewijzen dat verdachte Jos de G. (50) schuldig is aan de dood van de Eindhovense Nicole van den Hurk in 1995, heeft de politie afgelopen jaar nog een undercoveroperatie uitgevoerd. Een agent werd ingezet om te praten met de getuige die zich in november 2015 meldde met een voor De G. belastende verklaring.

Dat werd vanmiddag duidelijk tijdens een procedurele zitting bij het Gerechtshof in Den Bosch.

De getuige, een voormalig tbs'er, zei destijds dat Jos de G. hem in de tbs-kliniek vertelde dat hij een jonge vrouw of meisje om het leven had gebracht omdat ze hem belachelijk zou hebben gemaakt. De rechtbank maakte bij de veroordeling van Jos de G. geen gebruik van deze verklaring. De G. werd wel veroordeeld voor verkrachting, niet voor doodslag.

Geheim traject

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot tot het geheime traject, waarvan maar een zeer kleine groep bij het OM op de hoogte was, in een poging om bewijs tegen De G. sterker en betrouwbaarder te maken. Dat zei advocaat generaal Sta vandaag tijdens de zitting. In oktober werd van de gesprekken met de getuige een verslag gemaakt. Eind november is het traject afgerond.

Wat de undercoveroperatie precies voor informatie heeft opgeleverd, is nog niet bekendgemaakt. ,,Hoe je de verklaring waardeert, zal aan de orde komen tijdens de inhoudelijke behandeling", aldus de advocaat-generaal. Wel liet hij weten dat de getuige gepikeerd is omdat hij door de advocaat van Jos de G. is neergezet als iemand die alleen om het geld zijn mond opendoet.

