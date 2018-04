UMC Utrecht staakt stamcelbehandeling 'vlinderkinderen' na sterfgevallen

Kinderen die lijden aan epidermolyisis bullosa (EB) worden in de volksmond vlinderkinderen genoemd, omdat hun huid heel teer is. Bij de minste aanraking ontstaan blaren. In Nederland zijn er enkele honderden mensen met EB. Slechts een tiental heeft de ernstigste variant, waarvoor de stamceltherapie bedoeld was.



Voor hen ontstond hoop, toen transplantaties in de VS veelbelovende resultaten lieten zien. Het UMC besloot daarop in 2014 tot een eigen studie, waarvoor maximaal 11 patiënten in Europa in aanmerking kwamen.



Zorgverzekeraars besloten de behandeling, die erg duur was, te vergoeden. Per stamceltransplantatie werden de kosten toen op 200.000 euro geschat. De onderzoekers ontvingen voor de studie onderzoeksfinanciering van Stichting Vlinderkind.



Vooraf werd de kans op overlijden na stamceltransplantatie ingeschat op 30 procent. De ouders waren daarvan op de hoogte, stelt het UMC. 'We betreuren enorm dat deze studie geen effectieve behandeling heeft opgeleverd voor een groep vaak jonge patiënten, voor wie het dagelijks lijden door hun ziekte heel groot is', meldt het ziekenhuis in een reactie.