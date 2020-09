Ultieme zoekactie naar auto van al 46 jaar vermiste Brabantse vrienden

VIDEO Grote zoekactie in Liessel naar sinds 1974 vermiste Hans Martens en Piet Hölskens uit Asten

12 maart ASTEN – Bijna 44 jaar geleden verdwenen de vrienden Hans Martens (20) en Piet Hölskens (21) uit Asten. De politie in de gemeente Deurne startte maandag voor het eerst sinds de verdwijning een grote zoekactie. Dat gebeurt in De Brink in Liessel. De zoektocht is rond 15 uur volgens de politie in de afrondende fase beland. In de loop van de middag verwacht de politie meer informatie te kunnen geven.