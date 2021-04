Uitzetting dreigt voor ‘modelburgers’ Sofia en Najoua: zijn ze wel Nederlands genoeg?

Beveiliger betrapt vier brandstich­ters bij prikloca­tie GGD in Apeldoorn

2 april Een beveiliger heeft vannacht vier brandstichters betrapt. Het viertal stak een afvalcontainer in brand op een parkeerplaats aan de Zilverschoon in Apeldoorn. De container stond tegenover Sporthal Mheenpark in Apeldoorn, waar door de GGD wordt gevaccineerd tegen het coronavirus.