Uitzenders moeten op cursus tegen discriminatie

,,Wij zijn ons bewust van de maatschappelijke rol die we spelen in het bereikbaar maken van werk voor iedereen", stelt een woordvoerder van Randstad Groep Nederland, waar ook Tempo-Team onder valt. ,,Discriminatie heeft geen plek binnen onze organisatie." Nadat de Tempo-Team-werknemers volgende maand op cursus zijn geweest, volgen die van de Randstad-uitzendbureaus.



Het is het antwoord van de twee uitzendbureaus op een uitzending van tv-programma Radar in januari. Redacteuren van dat progamma deden zich voor als werknemers van een bedrijf dat op zoek was naar uitzendkrachten voor een callcenter en zeiden daarbij liever geen medewerkers van Marokkaanse, Turkse of Surinaamse afkomst te krijgen. Van de 78 uitzendbureaus die werden gebeld, werkte bijna de helft mee aan dat verzoek. Een minderheid stelde dat de vraag discriminerend was en wilde niet aan het verzoek voldoen.