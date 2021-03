Uitvaartondernemers walgen van doodskist bij demonstratie Museumplein: 'Ronduit smakeloos’

Drugslab op steenworp afstand van politiebu­reau in Harderwijk: twee personen opgepakt

5 maart Tot nu toe zijn twee mensen aangehouden na de vondst van een drugslab in een schuur bij een woning aan de Weiburglaan in Harderwijk, onder wie de bewoonster. Haar buren maken zich vooral zorgen over de twee kinderen, terwijl de gemeente een besluit moet nemen over de woning.