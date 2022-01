Uitvaarten intiemer door corona: ‘Vooraf is het lastig, maar achteraf heel fijn’

Het fijnst vond Jos Peeters het voor zijn vader Pierre van 92. Een ‘dienstbare man’ die volgens Jos meestal vooral bezig is met anderen. Of die het wel naar hun zin hebben, of hij nog iets kan betekenen. Voor hem was het dus even wennen, de gedachte dat de uitvaart van zijn vrouw Truus eind december alleen met zijn twee kinderen, hun partners en zijn vijf kleinkinderen was. ,,Maar toen de dienst erop zat, zei hij: ‘Misschien is het gezien de gelegenheid niet helemaal op zijn plaats, maar ik zou toch graag even een applausje willen voor hoe mooi dit was.’”