Uitstel van verplichte quarantaine valt slecht bij veiligheidsregio’s

Te traag

Quarantaineplicht is nu al wel mogelijk, via de Wet Publieke Gezondheid. ,,Maar die procedure, via het Openbaar Ministerie en de rechter, is heel traag”, zegt Bruls. ,,Bovendien biedt die niet de mogelijkheid om mensen die vanuit risicogebieden in het buitenland Nederland binnenkomen de quarantaineplicht op te leggen. We zouden heel blij zijn als dat voor burgemeesters via een wetswijziging wel mogelijk wordt. Het aantal besmettingen neemt toe, mensen worden lakser. We moeten gewoon iets kunnen doen om in te grijpen.”