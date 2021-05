Uitslaande brand in Rotterdams hotel onder controle

UpdateIn het Art Hotel aan de Mijnsherenlaan in Rotterdam-Zuid heeft vrijdagavond rond half twaalf een korte felle brand gewoed. Brandweerlieden hadden het vuur uiteindelijk rond middernacht onder controle, wel is er nog rook aanwezig in het twaalf verdiepingen hoge gebouw.

Volledig scherm Een Russische songfestivalfan wacht voor de deur van het hotel. © AD Naar aanleiding van de eerste berichten dacht de brandweer dat het hele hotel moest worden ontruimd, maar dat is niet gebeurd. Een deel van de driehonderd hotelgasten heeft het gebouw verlaten nadat er een ontruimingsalarm afging. Zij worden opgevangen in een restaurant onderin het hotel. Een aantal gasten wacht buiten, onder wie een Russische songfestivalfan.



De brandweer bekijkt nog of het gebouw volledig ontruimd moet worden. ,,We zijn aan het kijken hoe het staat met de rookontwikkeling”, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De Italiaanse journalist Elisa D’Osfina en haar collega Andrea Alessandrini waren zich vrijdagavond op hun hotelkamers aan het voorbereiden op de finale van het songfestival van morgen. Opeens hoorde Elisa een stuk of tien kleine knallen. ,,Ik dacht dat het pistoolschoten waren. Buiten hoorden we al snel sirenes. We zitten op de achtste verdieping en ik ruik zelf niks, dus we zijn snel naar buiten gegaan. Onze bagage staat nog op de kamers.”

In het volgeboekte hotel zitten geen delegaties of artiesten die meedoen aan het Eurovisie songfestival in de stad. Veel Rotterdamse hotels zitten vol met het oog op de finale van het liedjesfestijn dat zaterdagavond in Ahoy plaatsvindt.

Er zijn twee mensen nagekeken vanwege het inademen van rook. Verder zijn er geen berichten over gewonden. De brand was in de wijde omtrek te zien. Hoe de brand is ontstaan is nog onbekend. De brand woedde op de derde etage van het Art Hotel, dat ligt bij de Maassilo en de Maashaven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.