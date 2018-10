Uitkomsten van oogmetingen verschillen enorm tussen opticiens

Ook twee optometristen van Hogeschool Utrecht deden een oogmeting ter referentie. Consumenten hebben de grootste kans op een goede oogmeting bij Specsavers en Eye Wish. Deze ketens lieten het minst vaak een meting zien die anders is dan de overige metingen. Eyelove kwam het vaakst tot een afwijkende oogmeting.

De mysteryklanten gaven ook een oordeel over hun klantervaring. Bij Eyelove waren ze het minst tevreden over de volledigheid van de meting, de deskundigheid van de medewerkers en de tijd die voor ze werd genomen. Ook vroegen de medewerkers van Eyelove niet naar gezondheidsproblemen, terwijl dat bij andere optiekzaken wel gebeurde, schrijft de consumentenbond.

,,De opticien is in grote mate bepalend voor het resultaat van een oogmeting, maar het meten van ogen is geen exacte wetenschap. Het tijdstip van de dag of een verkoudheid of vermoeidheid van de klant kan de uitkomst ook beïnvloeden”, relativeert de bond de uitslag.