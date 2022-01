Uitgever biedt excuses aan voor controversieel boek over verraad Anne Frank

Glenn is forensisch arts: ‘Soms is het verdriet dat ik te zien krijg zo groot, dat het ook mij aangrijpt’

Hij wordt erbij geroepen als iemand voor de trein is gesprongen, een bewoner van een verzorgingshuis valt en overlijdt, of als er een liquidatie in het criminele circuit heeft plaatsgevonden. Glenn Tan uit Zeist is forensisch arts. ,,Meestal kan ik mijn emoties goed uitschakelen.’’

