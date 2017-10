'Uitgestorven' paddenstoel duikt op in Twente

Verkrachting van Jelle Brandt Corstius kan niet verjaren

10:58 Jelle Brandt Corstius (39) schreef in een openhartig verhaal in de krant Trouw dat hij tijdens zijn werk is gedrogeerd en gedwongen tot orale seks met een man. Hij noemde het expliciet verkrachting en schreef geen aangifte te doen omdat de zaak inmiddels verjaard is. Als het gaat om de juridische definitie van verkrachting is dat echter niet het geval.