Uitgeprocedeerde asielgezinnen rekken vertrek zo lang mogelijk

Dat blijkt uit het onderzoek van Family Matters dat is uitgevoerd in opdracht van IOM Nederland en vandaag verschijnt. De Internationale Organisatie voor Migratie is de belangrijkste partner voor de Nederlandse overheid bij de terugkeer van afgewezen asielzoekers.

Asielgezinnen die geen verblijfsvergunning krijgen, worden in Nederland opgevangen in speciale gezinslocaties. De bedoeling is dat ze zich daar voorbereiden op terugkeer naar hun land van herkomst. IOM ondervroeg zo’n veertig asielgezinnen en betrokken asielambtenaren en vrijwilligers over de redenen waarom gezinnen zich toch blijven verzetten tegen terugkeer. Dat gebeurt vooral omdat de ouders geen toekomst voor hun kinderen in het land van herkomst zien en omdat ze hoop blijven houden hier toch nog een verblijfsvergunning te krijgen.

200 verblijfsvergunningen

Uit cijfers die het IOM kreeg van de Dienst Terugkeer & Vertrek van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat er in de zes gezinslocaties de afgelopen jaren meestal tussen de 1500 en 2000 mensen verbleven. Vorig jaar kregen zo’n 200 bewoners van die locaties alsnog een verblijfsvergunning, in 2016 waren dat er ruim 100. Het zijn de afgelopen jaren vooral families uit Afghanistan en Irak geweest die alsnog mochten blijven.

Quote Mensen hopen altijd dat er een minister is die zal zeggen: ‘Geef deze moeder een verblijfsvergunning’, want dat is wat er de afgelopen jaren gebeurd is.” Medewerker Dienst Terugkeer & Vertrek

De Immigratie – en Naturalisatiedienst (IND) zegt voor deze specifieke groep niet precies te kunnen aangeven waarom ze alsnog een verblijfsvergunning kregen. ,,In zijn algemeenheid kan dit komen door beleidswijzigingen of een wijziging in de situatie van de vreemdeling”, aldus een woordvoerder. Die nieuwe situatie kan te maken hebben met medische omstandigheden of nieuwe omstandigheden in het land van herkomst, het kinderpardon in 2012 speelt ook een rol. Toen een Armeens gezin in een gezinslocatie na zes jaar alsnog een verblijfsvergunning kreeg, wakkerde dat de hoop bij de andere Armeense gezinnen in die locatie aan. Een medewerker van DT&V zegt in het onderzoek: ,,Mensen hopen altijd dat er een minister is die zal zeggen: ‘Geef deze moeder een verblijfsvergunning’, want dat is wat er de afgelopen jaren is gebeurd.”

Gezinnen zitten gemiddeld ook steeds langer in de speciale gezinslocaties. Was dat in 2013 nog minder dan 2 jaar, inmiddels ligt het gemiddelde boven de drie jaar. Uit het onderzoek blijkt dat hoe langer mensen in Nederland verblijven, hoe moeilijker het wordt om terug te keren. ,,We hebben een lijst gemaakt van mensen die hier al langer dan zeven jaar zijn. Die bestaan. En die gaan echt niet meer terug. Echt niet. Want hoe langer het duurt, hoe meer mensen aan het leven in Nederland gewend raken”, zegt een supervisor van de DT&V in het onderzoek.

Beter onderwijs

De ondervraagde gezinnen zelf geven aan dat de toekomst van de kinderen vaak de voornaamste reden is om in Nederland te willen blijven. Hun land van herkomst zien ze nog als te onveilig en ouders stellen dat hun kinderen in Nederland beter onderwijs krijgen. Ook zijn de gezinnen soms al zo lang in Nederland dat de kinderen überhaupt de taal van hun geboorteland niet meer spreken. Ouders vrezen dat de kinderen, eenmaal terug, nooit meer goed kunnen aanhaken.

Uit het onderzoek komt naar voren dat gezinnen nog beter voorbereid zouden moeten worden op hun terugkeer als de overheid wil dat ze ook daadwerkelijk teruggaan. Dat zou onder meer kunnen door de kinderen al hier in Nederland taalles te geven in de taal van hun ouders. Maar dat idee stuit op meerdere bezwaren. Het is de vraag of de asielzoekers er zelf aan willen meewerken.

Afghanistan

Het terugsturen van uitgeprocedeerde asielgezinnen is al jaren een heet hangijzer in Nederland. Vaak zitten de kinderen op scholen in de buurt van de gezinslocaties en komen hun klasgenoten in actie om het gezin hier te houden. Tien maatschappelijke organisaties voeren momenteel ook een campagne om uitzettingen naar Afghanistan te voorkomen omdat dat land te gevaarlijk is. Toch werd deze zomer een Afghaans gezin op het vliegtuig gezet. Ook loopt er momenteel een rechtszaak waarin moet worden bepaald of de Armeense kinderen Lili en Howick mogen worden uitgezet. Hun moeder heeft Nederland gedwongen moeten verlaten.