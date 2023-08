‘Uitgebrand rampschip is autokerkhof: 2700 wrakken kunnen niet van boord worden gehaald’

Het bergingsbedrijf sleepte het rampschip, dat in brand vloog voor de kust van Ameland, vorige week naar de Eemshaven in Groningen. Aan boord zijn duizenden auto's, waaronder veel elektrische. Volgens Boskalis is het te gevaarlijk is om te werken op de ingestorte dekken van de Fremantle Highway. Bovendien zijn volgens Boskalis de benodigde kranen voor het ruimen van al die wrakken niet op tijd voorhanden.