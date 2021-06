Uitgaansleven terug naar normaal: ‘Alleen wat incidenten die bij de horeca horen’

Rijen voor de kroeg, shoarmatenten die hoogtij vieren en volle pleinen en straten. Het leek zaterdagavond op sommige plekken in het land wel of er oud en nieuw werd gevierd. In Tilburg werd het zó druk dat de politie moest ingrijpen omdat mensen in de verdrukking dreigden te komen. Toch waren er weinig excessen. ,,Het was vooral druk”, aldus diverse politie-eenheden in het land.

Door de versoepelingen die vanaf zaterdag zijn ingegaan, was het zaterdagavond weer mogelijk om een paar uur te dansen en te feesten, zonder de verplichte anderhalve meter afstand te houden. Dit kon wanneer mensen een negatieve testuitslag lieten zien aan de deur. Hierdoor ontstonden wel vaak flinke rijen.

Bij Café Philip aan de Korte Heuvel in Tilburg was het zelfs zo druk, dat de politie in actie moest komen. ,,Op verzoek van de portiers en de eigenaar hebben wij maatregelen genomen. Mensen dreigden in de verdrukking te komen”, laat een woordvoerster van de politie weten. Café Philip heeft uiteindelijk de deuren tijdelijk gesloten, om te zorgen dat de mensen in de wachtrij zich wel moesten gaan verspreiden over de verschillende kroegen in de Tilburgse binnenstad.



Volgens de woordvoerster is de eerste stapavond wel goed verlopen. Wat opviel, is dat er relatief veel jonge stappers waren. ,,Men was al vroeg dronken. Er zijn ook wat bekeuringen uitgedeeld voor gebruikelijke zaken als wildplassen en verlichting, maar niet in verband met corona.”

Utrecht smacht

De vroege dronkenschap was ook in Utrecht waar te nemen. Verslaggever Ard Schouten ging gisteren de Utrechtse binnenstad in en trof daar al vroeg in de avond veel aangeschoten uitgaanspubliek. ,,Het was opvallend hoeveel beschonken mensen er over straat liepen. Beter gezegd: zwalken. Of is het een straatbeeld dat we niet meer gewend zijn?”

Dikke rijen in Den Haag

Wie op stap wilde, moest zich eerst laten testen. Dikke rijen met een wachttijd van anderhalf uur stonden er daarom gisteren bij de teststraat aan De Werf in Den Haag om toegang te krijgen tot een evenement. En dat was diezelfde nacht nog te zien in het Haagse centrum. Waar dansvloeren aan het Plein de afgelopen vijftien maanden leeg bleven, stonden ze dit weekend weer vol. Stampvol.

Met een boog van anderhalve meter afstand om iemand heen lopen, hoefde gisteren ook niet meer. Dat was ook niet te doen trouwens. Schouders waren nodig om in Den Haag door de mensenmassa’s te lopen.

Vergelijkbaar met ‘vroeger’

In Amsterdam was het ook druk, maar excessen bleven uit. Er werden zaterdagavond zes mensen aangehouden, maar al deze aanhoudingen waren allemaal ‘voetbalgerelateerd’, en hadden niet te maken met uitgaanspubliek.

Ook in Helmond, Eindhoven en Den Bosch bleef het overzichtelijk. De politie laat daar weten: ,,In algemene zin was de situatie vergelijkbaar met hoe die ‘voor corona’ was. Dat betekent dat er weer kleine vechtpartijen waren, beledigingen, overtredingen op de wet ID, wildplassen; de incidenten die bij de horeca horen. Er zijn enkele aanhoudingen verricht en daarnaast zijn er ook boetes uitgeschreven. We hebben geen incidenten die er echt uitspringen of die als ‘bijzonder’ kunnen worden aangemerkt.”