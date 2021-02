Uit Raqqa gevluchte Vinus (18) van vmbo zónder havo direct naar vwo: ‘Ze is een knokker’

Vinus komt uit de stad Raqqa, die een aantal jaren fungeerde als hoofdstad van het beruchte kalifaat van IS. De meest vreselijke oorlogsmisdaden zijn er gepleegd, totdat de stad in 2017 werd bevrijd. ,,Het werd te gevaarlijk om daar nog verder te leven. Mijn vader, die beeldhouwer is, is als eerste gevlucht. Eerst naar Turkije en daarna met een bootje naar Griekenland. Later kwam hij in Nederland terecht. Ons gezin is later via een vliegreis vanuit Turkije met mijn vader herenigd.”