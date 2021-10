Uit het niets komen de vliegjes ineens bij honderden een raam binnen

Ons Duitse vakantiehuis staat hoog in het lijstje ‘verblijfplaatsen’ na mijn pensioen. Af en toe een weekend, soms een weekje. Met, maar ook zonder de rest van de familie. Misschien begin ik wel een niet-intensief moestuintje. Luxe is het. Dus ik ga er niet over klagen, maar zo’n huisje betekent wel extra werk. Landelijk gedoe. Soms heb je ineens een wespenplaag, dan weer een invasie van minivliegjes.

Zoals nu. Het regent, binnen staat de houtkachel zachtjes te simmeren, uit het niets komen ze ineens bij honderden een raam binnen dat openstaat voor de ontluchting. Echt, bij honderden. Ze houden kennelijk van licht en warmte, want naast de witte muren is ook het schermpje van mijn laptop favoriet. Klein zijn ze, nog geen twee millimeter. Suffe beestjes zijn het ook, makkelijk met een vingertopje te pletten.

Overigens, qua landelijke ongemakken: op dit moment hoor ik de muizen boven m’n hoofd rennen. Ze zitten in het plafond. Denken we. Er loopt vermoedelijk een muizenstraatje van de schapenschuur naast ons huis naar hier. We denken dat ze van daaruit af en toe even een rondje maken. Daar houden we het graag op, voor onze gemoedsrust.

Quote Mijn kleinste heeft het helemaal gehad met mijn vliegen­jacht, ze kan de tv niet meer horen

Goed, die vliegjes. Ik heb het even opgezocht. Het kunnen rouwvliegjes zijn, fruitvliegjes of rioolvliegjes. Misschien ook wel stormvliegjes, want er is een storm ophanden. Ik ga voor rouwvliegjes. Dan moeten ze van het welig groeiende gras buiten komen. Hoe dan ook, ze zijn nu binnen en ik wil ze niet. Het worden er steeds meer. D’r moet iets aan gebeuren.

Mijn taak. Vooral omdat ik net voor het raam zit te tikken en mijn vrouw en kinderen de vliegjes vanwaar zij tv zitten te kijken, niet eens zien. Dus ik sluit toch maar het raam en begin te meppen. En meppen. Honderden plet ik er. ,,Wat doe je nou?’’ vraagt mijn vrouw verbaasd. Zij ziet de vliegjes niet. Alleen mij met die vliegenmepper. ,,Vliegjes’’, zeg ik. ,,Mm’’, antwoordt ze, net aan de goede kant van geloofwaardigheid.

Maar mijn kleinste heeft het helemaal gehad met mijn vliegenjacht, ze kan de tv niet meer horen. ,,Pap, kun je niet in een andere kamer gaan meppen.’’

Ik noteer met stip op het lijstje ‘klussen na 10 november’: goede horren maken.

