Ufo-wolk gespot boven Friesland

LIVE: 'Angelo (17) heeft het moeilijk in rechtszaak Savannah Dekker'

11:46 Vandaag begint in Utrecht het proces tegen de verdachte van de moord op de 14-jarige Savannah Dekker uit Bunschoten. De scholiere kwam op 1 juni 2017 door geweld om het leven. Wat staat de betrokkenen de komende dagen te wachten? Verslaggever Marco Willemse is aanwezig in de rechtbank en twittert over de zaak.