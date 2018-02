Twitter verrast met omzetstijging en winst

Europarlement heeft gestemd: de zomertijd blijft voorlopig bestaan

14:01 De zomertijd blijft voorlopig bestaan. Het Europees parlement stemde vanmiddag over het wel of niet blijven verzetten van de klok. De Europese commissie wordt gevraagd onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van het verzetten van de klok. Een stap in de goede richting voor de voorstanders, maar de uiteindelijke beslissing wordt vooruit geschoven.