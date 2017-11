Twitter: maximale lengte tweet definitief naar 280 tekens

Twitter had de dubbele lengte in de afgelopen weken al uitgeprobeerd met een kleine groep mensen. Op basis daarvan is besloten dat de beschikbare lengte nu voor iedereen wordt verdubbeld. Volgens Twitter zijn de proefpersonen alleen in het begin lange lappen tekst gaan plaatsen, uit nieuwsgierigheid. De meeste tweets zijn nog steeds maximaal 140 tekens. Vijf procent van de berichten is langer dan 140 tekens. En maar een op de vijftig tweets is langer dan 190 tekens.

Twitter staat van oudsher bekend om zijn berichten van 140 tekens. Maar volgens de mensen achter de dienst kunnen gebruikers daarin niet altijd hun boodschap kwijt. Ze schrappen belangrijke woorden of besluiten zelfs om hun boodschap maar helemaal niet te plaatsen.

Overal behalve in Japan, Korea en China

De verdubbeling is voor tweets in alle talen behalve het Japans, het Koreaans en het Chinees. In die talen staat één Twitter-teken gelijk aan een lettergreep of zelfs een heel woord. Die mensen kunnen daardoor veel beter hun ei kwijt in 140 tekens, vaak houden ze zelfs ruimte over.

De uitbreiding moet gebruikers stimuleren om meer op het platform te zetten en meer op anderen te reageren. Dat kan adverteerders lokken. Twitter groeit nog wel, maar het gaat beleggers niet snel genoeg. Het medium heeft te maken met hevige concurrentie van nieuwkomers als Snapchat en Instagram.

