‘Twintig kinderen behandeld voor Kawasaki, elf hadden ook corona’

Of hun ontstekingen zijn veroorzaakt door corona, is moeilijk vast te stellen, zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. ,,Maar als twintig kinderen een Kawasaki-achtig ziektebeeld hebben, van wie meer dan de helft corona-antistoffen heeft, nemen we aan dat er wel een relatie is. Maar wat die relatie precies is, weten we niet, daar wordt veel onderzoek naar gedaan.”

Volgens Illy hebben enkele kinderen op de intensive care gelegen met de ziekte van Kawasaki. Zij zijn inmiddels hersteld en hebben de ic verlaten. Vier patiënten waren jonger dan 5 jaar, de anderen waren 5 tot 18 jaar oud. Vooral peuters en kleuters krijgen de ziekte van Kawasaki, maar het is onduidelijk hoe ze die oplopen. Misschien hebben ze een erfelijke aanleg, misschien wordt de ziekte in gang gezet door besmetting met een bacterie of een virus.

Ontstoken bloedvaten