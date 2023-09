Twijfels over geestelijke gezondheid zakenman Gerard Sanderink

Er zijn twijfels over de geestelijke gesteldheid van zakenman en multimiljonair Gerard Sanderink. Dat bleek maandagmorgen tijdens een rechtszaak in Amsterdam. Sanderink zelf was daar vanwege zijn ‘medische toestand’ niet aanwezig.

Sanderink, eigenaar van grote bedrijven als Centric en Strukton, voert al vijf jaar lang een verbeten juridische strijd tegen zijn ex-vriendin, Brigitte van Egten. Hij begon daarmee nadat hij een relatie kreeg met zelfverklaard cyberdeskundige Rian van Rijbroek. Sanderink kwam in die strijd steeds met nieuwe, bizarre beschuldigingen, waarvoor hij geen enkel bewijs kon aandragen.

Nog hogere dwangsommen

Bij het Gerechtshof Amsterdam diende maandagmorgen een hoger beroep van een kort geding uit 2019. Destijds werd het Sanderink door de rechter verboden om mails van zijn ex-vriendin te gebruiken om haar te beledigen en te beschuldigen. Hij bleef daar echter jarenlang mee doorgaan, wat hem in totaal 4,6 miljoen aan dwangsommen kostte. Van Egten wil nu via het hoger beroep nog hogere dwangsommen afdwingen om herhaling te voorkomen.

Sanderink had om medische redenen uitstel van de zaak gevraagd, maar kreeg dat niet. Hij kwam zelf niet opdagen. Zijn advocaten verklaarden dat hij tijdens de zitting ook niet telefonisch bereikbaar zou zijn, omdat dat ‘te veel stress’ veroorzaakte bij hun cliënt. Verdere mededelingen over zijn gezondheid wilden ze in verband met zijn privacy niet doen.

Geestelijk niet in orde

Maar tijdens het pleidooi van zijn advocaat Vangeel kwam het onderwerp nogmaals voorbij. Volgens Vangeel volgt uit jurisprudentie dat dwangsommen niet kunnen worden opgelegd aan mensen die geestelijk niet in orde zijn. Een dwangsom is immers een prikkel voor rationeel handelende mensen, zo betoogde zij.

Maar op de vraag van voorzitter Hofmeijer van het Gerechtshof of dit dan ook voor haar cliënt Gerard Sanderink gold, wilde Vangeel niet antwoorden. Ze wees erop dat de tegenpartij dat wel beweert: Van Egten heeft in het verleden gezegd dat Sanderink lijdt aan een stoornis in het autistisch spectrum, en haar advocaat Paul Tjiam vond dat de zakenman ‘waanideeën’ verspreidt. Maar de advocate wilde vanwege de aanwezige pers niet zeggen hoe zij zelf de situatie van Sanderink beoordeelt. Waarop het Hof besloot dat de discussie hierover in verband met de privacygevoeligheid achter gesloten deuren moest plaatsvinden.

Financieel aan de grond

Sanderinks advocate was over een ander aspect van het privéleven van haar cliënt wel heel duidelijk: hij kan zich volgens haar geen enkele dwangsom meer veroorloven, omdat hij financieel aan de grond zit. Hij is weliswaar nog steeds multimiljonair, maar zijn kapitaal zit vast in zijn aandelen. Die zijn allemaal door de Ondernemingskamer onder beheer gesteld. Daar werden overigens ook al vraagtekens gezet bij de geestelijke gezondheid van Sanderink: de rechters oordeelden toen dat er aanleiding was om ‘te twijfelen aan het vermogen van Sanderink om rationele beslissingen te nemen in het belang van de onderneming.’

Bezittingen verkocht

Volgens Vangeel heeft Sanderink op dit moment geen inkomsten meer: hij krijgt geen salaris, omdat hij is ontslagen als bestuurder. Dividend kan hij zichzelf ook niet meer toekennen, omdat hij het beheer over de aandelen kwijt is. „Hij heeft zelfs persoonlijke bezittingen moeten verkopen om de dwangsommen te kunnen voldoen”, zo betoogde Vangeel.

Zoals deze site eerder meldde, betaalde Sanderink in juli van dit jaar 2,65 miljoen aan dwangsommen aan zijn ex. Vlak daarvoor verkocht hij voor 9 ton de boerderij die hij ooit samen met Van Egten kocht. Ook verkocht hij een week later voor 1,3 miljoen het bedrijfspand van zijn zonnepanelenbedrijf DSS in Goor, waar Van Egten directeur was.

De advocaten wisten maandag te melden dat dit bedrijf binnenkort wordt geliquideerd: de laatste twee werknemers zitten al maanden in de ziektewet en er zijn geen bedrijfsactiviteiten meer.

Vrijwillige belofte

Tijdens de rechtszaak werd ook duidelijk dat Sanderink het Hof een getekende verklaring heeft gestuurd waarin hij vrijwillig belooft Van Egten niet meer zwart te maken. Daar hechtte Van Egtens advocaat Paul Tjiam weinig waarde aan: Sanderink heeft dat namelijk al eens eerder plechtig beloofd, maar die belofte brak hij al na drie dagen met een nieuw bombardement aan beschuldigende mails.

Het is nog niet bekend wanneer het Hof uitspraak doet.

