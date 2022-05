Twijfels over daadkracht Schiphol-directeur: ‘Dat hij niet met vuist op tafel slaat zit hem in de weg’

Ytim (18) had seks tegen haar wil: ‘Hij bleef net zo lang vragen tot ik ja zei’

Ytim Engelaar (18) is slachtoffer van seksueel geweld. Het waren geen ‘oude vieze mannen in steegjes’, maar leeftijdsgenoten in een vertrouwde omgeving die geen genoegen namen met haar nee en - misschien zelfs onbewust - over haar grenzen gingen. Volgens de Haagse schort het aan de juiste seksuele voorlichting op scholen.

30 mei