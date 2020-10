Twentse visrestaurant omzeilt horecasluiting op creatieve én legale wijze

Hij prijst zichzelf gelukkig dat de Nederlands-Duitse grens vlak voor zijn zaak langs loopt. ,,In Nederland is alleen het afhalen van maaltijden toegestaan, maar mijn Duitse klanten willen gewoon even lekker zitten en gebakken kibbeling en haring eten.’’ De eerste week na het ingaan van de lockdown, op 14 oktober, maakten veel Duitsers volgens hem weer rechtsomkeert na de mededeling dat ze alleen gerechten konden meenemen. Dat ging De Vries aan het hart. ,,Ik dacht: daar moet ik iets mee doen. Vooral omdat ik het van de Duitsers moet hebben. Zo'n 70 tot 80 procent van mijn klandizie komt uit Duitsland.’’

De oplossing was volgens hem snel gevonden. ,,In Duitsland mogen restaurants nog wel open zijn. Het terras aan de voorkant van mijn zaak ligt op Duits grondgebied. Als ik daar nu eens een grote partytent neerzet zodat de klanten er kunnen eten, dacht ik.’’ Navraag bij de gemeente Losser leerde dat hij daarmee niks verkeerd deed en de stad Gronau gaf ook groen licht. Sinds afgelopen week kunnen zijn klanten zittend en op coronaveilige afstand van elkaar, genieten van de visgerechten. ,,Voor mij was het wel even wennen want ik moet telkens een mondkapje op, zodra ik de grens over ga’’, grapt de Tukker.

Extra druk

Naast de vaste klanten zag De Vries dit weekend veel nieuwe gezichten. ,,Het was extra druk met Duitsers die verder weg wonen in Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Ik denk, dankzij de grote belangstelling van Duitse media. We hebben de afgelopen dagen drie cameraploegen van de Duitse televisie op bezoek gehad en vandaag een verslaggever en fotograaf van Bild. Los daarvan is de behoefte er gewoon, ook bij Nederlanders. De mensen missen het gewoon om even gezellig bij elkaar te zitten en iets te eten.’’

Het scheelt volgens de restauranthouder een stuk in de omzet. ,,Ik hoop dat ik zo kan blijven draaien maar de klandizie is nog altijd 50 procent minder dan voor corona. Nu maar hopen dat er geen volledige horeca-lockdown in Nederland komt want dan kan ik geen vis meer bakken en dat zou een ramp zijn’’, aldus Rick de Vries.

