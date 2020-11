Twentse boer waarschuwt voor gevolgen van hondendrol in de wei: ‘Kostte me 25.000 euro’

Opnamestop in vijf ziekenhui­zen: patiënten overnach­ten op spoedhulp

3 november Diverse ziekenhuizen in Zuid-Holland slagen er niet meer in alle coronapatiënten te verwerken. Vanavond hadden minstens vijf ziekenhuizen in de provincie een opnamestop. Sommige patiënten moesten bij gebrek aan een verpleegbed op de spoedeisende hulp overnachten. Ook in Brabant is de druk groot. Ziekenhuizen eisen strengere coronamaatregelen.