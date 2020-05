Twentse artsen: ‘1,5 metersamenleving tast onze weerstand juist aan’

Brand op terrein biomassa­cen­tra­le in Eemshaven

16:20 Bij het lossen van een schip met houtsnippers is vanmiddag brand uitgebroken op het terrein van de biomassacentrale van energiebedrijf RWE in de Eemshaven. De brandweer sprak aanvankelijk van een grote brand maar liet nog geen uur later weten het vuur onder controle te hebben.