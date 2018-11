Twente Airport ligt weer vol kerstbomen: 400.000 in totaal

De telefoon van Frank Bos van Green Team gaat de hele dag. Inkomende orders, vrachtwagens die moeten laden en lossen. Het zijn tropenweken in de anderhalve maand voor de kerstdagen. Als Airport Twente het epicentrum van de kerstbomenhandel is, is het kantoortje van mede-eigenaar Frank het kloppend hart van de immense operatie. Hij begon als jonge jongen met een paar kerstbomen. Jaren later is hij de grootste kerstbomenleverancier van Europa.



„Je hebt maar één keer per jaar de kans om dit goed te doen, dus we plannen er maanden naartoe”, legt hij uit. „Die bomen moeten op tijd binnen zijn. De meesten komen uit Denemarken en Polen. Vanuit hier gaan ze heel Nederland, België en Duitsland door.”



Op dit moment liggen er ongeveer 250.000 bomen opgeslagen rondom de hangar. In totaal komen en vertrekken er zo’n 400.000 kerstbomen vanuit Twente. „Iets minder dan het half miljoen van vorig jaar, omdat we nu meer rechtstreeks aan de klant leveren”, vertelt Frank Bos tussen de bomen. „We zijn de grootste van Europa en ik denk zelfs van de wereld. Maar ik weet niet zeker hoe mijn Amerikaanse collega’s het doen. De klanten zijn hoofdzakelijk grote ketens en winkels. De populairste boom is en blijft de Nordmann. Gewoon een perfect type boom. Kwaliteit.”