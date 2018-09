Tweehonderd mensen bij demonstratie in Den Haag tegen uitzetting Lili en Howick

Onder de demonstranten bevonden zich twee vrienden van Howick. Menno (13) en Harald (13) hebben vijf jaar lang bij Howick in Amersfoort in de klas gezeten. Ze zijn boos en verdrietig dat hun vriend zaterdag het land uit wordt gezet. Harald: ,,Hij hoort hier, bij ons. Howick is even Nederlands als ik ben. Hij heeft daar geen toekomst. Ik heb hem geprobeerd te troosten via berichtjes, want ik zie hem niet. Ik hoop heel erg dat ze hier mogen blijven.”

Menno: ,,Ik vind het niet oké dat ze kunnen worden uitgezet. Hij is vriendelijk en grappig, maar je merkt wel aan hem dat hij altijd bang is. Ze zijn hier al tien jaar, ik snap niet waarom hij niet mag blijven.”

Defence for Children

Quote Het is een schande dat we hier moeten staan. Lili en Howick zijn onze kinderen. Jesse Klaver De demonstratie werd georganiseerd door kinderrechtenorganisatie Defence for Children. De aanwezigen riepen de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers op de uitzetting van de kinderen tegen te houden door zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken. Demonstranten droegen zelfgemaakte bordjes en spandoeken met teksten als ‘Ze zijn al thuis’ en ‘Lili en Howick zijn Nederlanders’. Sprekers als cabaretier Vincent Bijlo en Kamerleden Jesse Klaver en Bram Odijk (Groenlinks), Attje Kuiken (PvdA) en Jasper van Dijk (SP) steunden de demonstratie. Klaver: ,,Het is een schande dat we hier moeten staan. Lili en Howick zijn onze kinderen.”

Geen school

De uitzetting van Lili en Howick lijkt op losse schroeven te komen, nu hun moeder geen nog geen school heeft gevonden in Jerevan. De kinderen spreken zelf geen Armeens, en Engelse lessen is weer geen optie aan de kant van diverse scholen die zijn benaderd. Een geschikte school was voor de Raad voor de Kinderbescherming een voorwaarde voor het vertrek.

Volgens Elsbeth Faber, woordvoerder van voogdij-instelling Nidos zijn zij op dit moment nog druk aan het zoeken naar een school voor de kinderen. Het is nog niet duidelijk of dat gaat lukken. ,,We zijn er druk mee bezig om in Armenië alles te regelen en zijn nu in gesprek met diverse scholen. We moeten morgen (vrijdag red.) even kijken wat de uitkomsten zijn en of er een school voor de kinderen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid kan niet bevestigen dat er geen school is gevonden, maar zegt wel zorgvuldig te werk te gaan. Of het ontbreken van een geschikte school nog kan betekenen dat de uitzetting niet doorgaat, wil het ministerie niet zeggen.