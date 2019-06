Tweede wolvin nu officieel gevestigd op de Veluwe

Pas wanneer een wolf een half jaar aaneengesloten in hetzelfde gebied verblijft, is er sprake van vestiging in het gebied. Dat is nu het geval bij wolvin GW960f. Het is de tweede officiële wolvin op de Veluwe; in februari werd al vastgesteld dat wolvin GW998f de Noord-Veluwe als leefgebied had uitgekozen.



De kans is groot dat de wolvin op de Noord- Veluwe inmiddels een paar vormt met de mannelijke wolf GW893m. Hij liet zich eind januari voor het eerst in het gebied zien. Uit onderzoek blijkt dat het dier daarna nog acht keer in het territorium van de wolvin is geweest. Mogelijk dat de twee inmiddels hebben gepaard, de komende maanden moet dan ook blijken of er pups geboren zijn.



Voor Hugh Jansman, ecoloog van Wageningen Environmental Research kwam het vestigingsnieuws van de wolf niet als een verrassing. ,,Ik was totaal niet verbaasd.”