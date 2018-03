Tweede verdachte van dodelijke schietpartij in Blerick opgepakt

Nederlandse vrouwen verkracht na feest met 'loerende mannen' en belabberde beveiliging

15:25 Loerende mannen en een belabberde beveiliging. Dat zag Naomi op het feest in club Roxy, waarna twee Nederlandse meiden zijn verkracht. Afgelopen vrijdag is het duo vermoedelijk in de club gedrogeerd. Die avond was ook Naomi er. 'Ik voelde me een prooi.'