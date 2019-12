Tweede protestdag van Greenpeace op Schiphol verliep rustig

Gisteren liep het protest uit de hand nadat een paar honderd demonstranten zich hadden verzameld in Schiphol Plaza, terwijl de luchthaven en de burgemeester van Haarlemmermeer geen toestemming hadden gegeven om daar actie te voeren. Nadat de betogers na een oproep weigerden te vertrekken, greep de marechaussee in. De actievoerders werden één voor één naar buiten gevoerd. Er werden 25 arrestaties verricht en iedereen werd in de loop van de avond weer vrijgelaten. De marechaussee maakt een dossier op over de aanhoudingen. Het Openbaar Ministerie (OM) bepaalt of mensen worden vervolgd.