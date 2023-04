Tweede Paasdag: weet jij wat we vieren met Pasen?

Omwonende zag witte auto nét voor dodelijk ongeval 'met ruim 100 kilometer per uur’ langsscheu­ren

Vlak voordat een 78-jarige vrouw bij een oversteekplaats door een auto geschept werd en overleed, zag een buurtbewoner in het Utrechtse Overvecht de snelle Volkswagen Polo met ‘ruim 100 kilometer per uur’ voorbij scheuren. Dat de 21-jarige automobilist - die door de politie is aangehouden - mogelijk zo hard reed, verbaast omwonenden niets. ,,Het is hier levensgevaarlijk.”