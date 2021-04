Tweede paasdag naar de meubelboulevard? Beperkt plek en rondneuzen is er niet bij

Wie op tweede paasdag wil kijken voor een nieuwe bank, boxspring of salontafel, kan nog in veel winkels in woonboulevards terecht. Onbeperkt rondneuzen is er niet bij, want alles moet op afspraak.

Voor de Nederlander hoort het net zo bij Pasen als de Matthäuspassion en eieren zoeken: naar de meubelboulevard op tweede paasdag. Dat staat normaal gesproken garant voor files en vechten om een parkeerplek, maar in coronatijd is alles anders. Woonwinkels werken met een afsprakensysteem en slechts een beperkt aantal mensen mag naar binnen. Maar er is ook goed nieuws, want veel woonwinkels hebben nog plek.

Wie bij Goossens Wonen en Slapen wil kijken, kan nog overal terecht, meldt een helpdeskmedewerker. De winkelketen heeft 21 locaties verspreid door het land, waaronder in grote locaties als Villa Arena in Amsterdam en Woonboulevard Utrecht. Wie wil komen kijken, kan een uur reserveren. ,,Ik zie dat overal nog tijdslots open staan.”

Volgeboekt

Dat geldt voor veel woonboulevards. Hoewel de meeste agenda’s snel vollopen, is er bij veel winkels nog plek. Toch is het anders dan anders. Rondslenteren in de meubelboulevard is er niet bij, want bij elke winkel moet je een aparte afspraak maken. Wie zich in meerdere winkels wil oriënteren op een nieuwe hoekbank, moet dus over goede planningskwaliteiten beschikken.

Op tweede paasdag naar woongigant Ikea gaan, is uitgesloten. Sinds het winkelen op afspraak is ingevoerd, is het elke dag vechten om een beschikbaar tijdslot. ,,De komende drie dagen zijn alle winkels op alle locaties volgeboekt”, zegt een woordvoerster. ,,We mogen per locatie maar vijftig klanten per uur toelaten.”

Funshoppen

Ook de beschikbare plekken in bouwmarkten en tuinwinkels zijn snel vergeven. Hornbach is op tweede paasdag open, maar is vrijwel volgeboekt. Dat geldt ook voor veel Gamma-vestigingen. Bij de meeste vestigingen van Intratuin zijn nog wel plekken te boeken. Bij veel filialen is het mogelijk om zonder afspraak buiten te winkelen.

Wel is het anders winkelen met een tijdslot, zegt Jeroen Willemsen, bedrijfsleider van Intratuin Malden. Funshoppen is er niet bij. ,,De meeste mensen hebben al een idee wat ze zoeken. Ze komen gericht voor met name de eenjarige planten, de zomerbloeiers, de boomheesters en het nieuwe tuinmeubilair. We zijn blij dat we met tweede paasdag open mogen zijn. Het is nog lang niet zoals het was, maar het voelt wel hoopvol.”