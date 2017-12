Tweede lichaam gevonden bij zoekactie vermiste sportvissers, derde nog spoorloos

Ina wacht. Het wordt 5 uur: niemand. De tijd verstrijkt, Ina durft niet weg te gaan. Ze heeft één telefoonnummer: dat van de zoon. Maar er wordt niet opgenomen. ,,Om tien uur 's avonds belde zijn vrouw. Ze vroeg of ze misschien bij mij waren. Ze had haar man al lang thuis verwacht. Je hoort nog van me, zei ze. Daarna is alles in gang gezet. Ze heeft 112 gebeld en uitgezocht waar het schip precies is uitgevaren. Dat is bij Neeltje Jans."



Later die avond belt de politie. Ina kan niet veel meer vertellen dan dat ze het drietal al een aantal jaren zo nu en dan een kamer verhuurt. Zondagmorgen komt de politie nog even langs om te vertellen dat de boot nog altijd niet gevonden is. Ina heeft alle hoop op een goede afloop dan wel verloren. ,,Ze waren al vanaf 10 uur 's morgens in dat koude water. Het kón gewoon niet goed aflopen."