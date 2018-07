Tweede landelijke hittegolf in aantocht

Voor een landelijke hittegolf moet het kwik in De Bilt vijf dagen achter elkaar de 25 graden aantikken. Van die vijf dagen moeten er drie tropisch zijn, oftewel met 30 graden op de thermometer. Het lijkt er sterk op dat dit gaat gebeuren. ,,Het was gisteren al warmer dan dertig graden en vrijdag is dat vrijwel zeker ook zo'', zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza . De eerste landelijke hittegolf in drie jaar tijd kwam afgelopen zaterdag ten einde , toen de temperatuur op het hoofdkantoor van het KNMI onder de 25 graden dook. Regionaal ging de hittegolf, die al op 15 juli begon, overigens wel door: in onder meer Brabant en Limburg hield het warme weer onverminderd aan. En dat blijft nog 'heel lang' zo, verwacht Klaassen. ,,En als de regionale hittegolf aan het einde van de week nog steeds voortduurt, is het de langste ooit'', zegt hij.

Briesje in Randstad

In de Randstad is het overigens een ander verhaal: daar zorgde een licht briesje vandaag voor enige verkoeling. ,,Dat komt door de windrichting'', zegt Klaassen. ,,De wind komt van zee. Het water is de afgelopen tijd wel opgewarmd, maar nog steeds koeler dan het land. En dat merk je als de wind aan land komt. In Noord- en Zuid-Holland is het de komende dagen, net als in het noorden van het land, zo'n 23 á 25 graden.''



80 procent van de ruim 17.000 stemmers op onze poll pleitte vorige week nog voor een andere meetmethode rond landelijke hittegolven, waarbij niet alleen de temperatuur in De Bilt telt. ,,Het is gebaseerd op een kromme afspraak die al heel lang geleden gemaakt is'', zegt Klaassen. ,,Het had ermee te maken dat er in De Bilt áltijd wordt gemeten. En dat het centraal gelegen is. Dat zou het verschil tussen noord en zuid compenseren, dus dan is De Bilt representatief voor het hele land.''