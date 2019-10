Tweede Kamer wil duidelijkheid van huisarts over euthanasie

Het is opmerkelijk dat er geen veto binnen de coalitie is uitgesproken over de motie, omdat alles op het gebied van euthanasie gevoelig ligt bij coalitiepartners CDA en ChristenUnie. Volgens coalitiebronnen past dit binnen de afspraken van het regeerakkoord

VVD-Kamerlid Ockje Tellegen en D66-kamerlid Pia Dijkstra willen voor de zomer van 2020 van Volksgezondheidsminister De Jonge weten hoe hij huisartsen bewuster maakt van hun rol naar patiënten toe. Een huisarts is niet verplicht kenbaar te maken hoe hij tegenover euthanasie staat. ,,Het is geen recht,’’ zegt Tellegen.

Hoewel er in dit regeerakkoord geen fundamentele wijzigingen in de euthanasiewetgeving zullen plaatsvinden, zien Tellegen en Dijkstra wel ruimte in een verbetering van de huidige praktijk, waarin veel mist bestaat tussen huisarts en patiënt. Zo geeft maar zes procent van de Nederlandse huisartsen aan op hun website hoe zij over euthanasie denkt.

Goed gesprek

Maar het kan makkelijker worden gemaakt door huisartsen desgewenst te laten bijscholen hoe ze deze gevoelige gesprekken kunnen voeren. Het expertisecentrum Levenseinde heeft daarvoor modellen ontwikkeld die de basis voor een goed gesprek kunnen vormen over een vrijwillig levenseinde.

,,Wij vinden het belangrijk dat de kennis bij huisartsen en patiënten over een zorgvuldige euthanasie wordt vergroot,’’ zegt Pia Dijkstra. Zij wijst erop dat veel huisartsen het Expertisecentrum Levenseinde al benaderen voor hulp bij complexe gevallen.

Vijf voor twaalf

VVD en D66 willen dat de moeilijkheidsdrempel wordt weggenomen. ,,We willen vijf voor twaalf-situaties voorkomen waarin er niets meer kan. Dat is nu vaak de praktijk’’ zegt Tellegen. ,,Gesprekken over euthanasie moeten eerder en vaker worden gevoerd.’’

Zowel VVD als D66 hebben moeite met het talmen van minister De Jonge. De twee partijen vinden dat hij vooral brede discussies entameert, maar geen concrete stappen zet. Daarom moet hij voor de zomer van 2020 een Plan van Aanpak maken.