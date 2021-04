Tweede corona-Koningsdag: ‘Dit jaar hebben we gelukkig veel alternatieven, soms wel heel speciaal’

De Oranjebond adviseerde de verenigingen om vanwege de onvoorspelbare coronasituatie op 27 april rekening te houden met twee scenario's: in het beste geval fysieke activiteiten, anders digitaal. Het virus bepaalde dat het plan B werd. ,,Jammer natuurlijk maar gelukkig hebben we dit jaar alternatieven. Die waren er vorig jaar niet. De Oranjeverenigingen hadden hun programma's klaar maar moesten alles op het laatste moment afzeggen vanwege corona.’’

Ook al wordt het een dag met twee gezichten - vreugde en coronaverdriet - de verenigingen zijn er volgens hem toch in geslaagd om Koningsdag een oranje kleurtje te geven. ,,Ik heb ontzettend leuke initiatieven gehoord. Van bingo's en pubquizzen die gelivestreamd worden in onder andere Veenendaal en Rhenen tot speurtochten waarbij je als gezin in je bubbel blijft en letters moet zoeken die samen een woord vormen.’’

Schijt-je-rijk-quizz

De Oranjevereniging in Noordwijkerhout heeft volgens hem wel ‘heel speciale’ dingen op het programma staan. ,,Iets met streamen, meer ga ik er niet over zeggen’’, klinkt het geheimzinnig. Daar moeten we natuurlijk meer van weten. Verenigingsvoorzitter Hans Janssen licht een en ander maar wat graag toe. Hij verkeert al in feeststemming. ,,Ik heb net een lintje gekregen en ben nu ridder in de Orde van Oranje Nassau’’ klinkt het trots en nog altijd verbaasd. ,,Ik ging naar het stadhuis voor een vriend van mij die we hadden voorgedragen.’’

De voorzitter voelt zich dubbel vereerd met de complimenten van de Oranjebond voor de Koningsdag-alternatieven van zijn vereniging. ,,Naast een Oranjebingo via zoom en een borrelmoment-tas voor de Nationale toast hebben we een schijt-je-rijk-quiz georganiseerd’’, zegt hij grinnikend.

Voor de quiz werden vorige week twee koeien geplaatst in een weiland dat met vakken en letters was verdeeld in 190 kavels. ,,Dan is het afwachten waar de koeien leeglopen’’, klinkt het droogjes. ,,Met drones en telefoontjes hebben we de activiteit van de koeien gevolgd. De reportage wordt dinsdagavond uitgezonden op de website van onze vereniging, inclusief de prijsuitreiking’’, zegt de voorzitter. De hoofdprijs is 350 euro. Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere prijzen. ,,Je moet toch wat in deze tijd’’, aldus Janssen.

Zandsculpturenpuzzel

Maar er staat nog meer op het programma, blijkt. Zo stelde de vereniging een zandsculpturenpuzzel samen van foto’s die bestuursleden maakten bij het zandsculpturenfestival in Garderen. De afbeeldingen hangen bij winkeliers en restaurants in het dorp. Op basis van de foto's moeten de puzzelaars raden welke plaatsnaam elke zandsculptuur uitbeeldt.’’ De hoofdprijs is gratis lunch voor twee personen.

De Oranjebond zelf focuste op een ‘Post voor Paleis-project’ in samenwerking met Omroep Max. Daarbij werd ouderen gevraagd een brief aan koning Willem-Alexander te sturen. ,,We hebben ruim 300 mails en handgeschreven brieven ontvangen’’, verklapt de secretaris. KBOV-voorzitter Pieter Verhoeve overhandigt de brieven dinsdag persoonlijk aan de koning. ,,Inzenders beschrijven hun leven met corona. Deze tijd tekent wel maar kent ook vreugde want de ouderen zijn digitaler dan ze dachten’’, aldus Dick Steenks.