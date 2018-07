Tweede aanhouding voor aanslag met granaatwerper op Panorama

De politie hield de ochtend na de aanslag al direct een verdachte aan, de Amsterdamse crimineel Richard Z. (41). Hij is de baas van een motorclub in Woerden, een afdeling van de zogeheten Caloh Wagoh MC Main Triad, en zit nog vast.



Het OM denkt echter niet dat de president van de motorclub zelf heeft geschoten. Tijdens het onderzoek is gebleken dat Z. niet op het plaats delict aanwezig was tijdens de beschieting. Wel zijn er andere aanwijzingen dat Z. een belangrijke rol had bij de voorbereiding van de beschieting.



Het is niet bekend of de man, die maandagavond werd aangehouden, ook lid is van een Outlaw Motorcycle Gang. ,,Het onderzoek naar deze beschieting is nog in volle gang", meldt de politie. De verdachte zit in volledige beperkingen.