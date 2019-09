Zeker een derde van de bewoners van de drie seniorencomplexen aan de Neerijnenlaan in Tiel heeft de lift echt nodig, schatten Jop en Marjan van den Berg. ,,Ze zijn slecht ter been of zitten in een karretje.’’ Zelf horen ze ook tot die doelgroep. Jop (68) is nog fit, maar zijn vrouw kan slechts korte stukjes lopen. In de gang staat haar rolstoel klaar voor het leven buitenshuis, traplopen is voor haar niet te doen.