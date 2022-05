Twee vrouwen trouwen met Jezus Christus, inclusief ringen en een sluier

Terwijl kerkelijk gezang klinkt, liggen twee vrouwen minutenlang roerloos op de vloer van de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Even daarvoor heeft de bisschop uitgelegd waarom ze dat doen. ,,Steeds meer mensen kiezen voor een leven van vrijheid en blijheid, maar jullie kiezen voor een religieus leven.’’



Désirée van Breugel (53) uit Schinnen en Hoy Lin Moo (39) uit Maastricht trouwen vanavond met Jezus. Een zeldzaam gebaar in de katholieke kerk: ze worden pas de zevende en achtste ‘toegewijde maagd’ van Nederland. En daarom is de kerk in Roermond bijna helemaal gevuld. De koster uit Schinnen fluistert: ,,Ja, we zijn heel trots op haar.’’



De bisschop vraagt aan Van Breugel, een voormalige basisschoollerares: ,,Bent u bereid als bruid toe te behoren aan Jezus Christus?’’