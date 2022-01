Twee verdachten van doodschoppen Carlo komen vrij, alleen Sanil B. blijft in hechtenis

De rechtbank oordeelt dat er geen recidivegevaar is voor alle drie de verdachten van de gewelddadige dood van Carlo, vorig jaar juli op Mallorca. Ook vindt de rechtbank dat de voorwaarden om verdachten in hechtenis te houden, steeds zwaarder moeten wegen naarmate het proces vordert. De rechtbank ziet de rol van Mees T. bovendien inmiddels iets anders, gezien alle getuigenverklaringen. Carlo werd geslagen en geschopt en kreeg nadat hij was gevallen nog minstens één schop tegen zijn hoofd. Die zou dan van Sanil zijn.

Ook de twee jongemannen die nu vrij komen blijven verdachte van betrokkenheid bij de dood van Carlo. Sanil B. zit nu als enige nog vast. ,,Bij u slaat de weegschaal niet de voor u goede kant uit,” zei de rechter. ,,Tegen u ligt meer dat uiteindelijk in de richting van bewijs zal gaan. U wordt een grotere en leidinggevende rol toegedicht.” Bij Sanil is dna van Carlo aan zijn schoenen gevonden.

‘Ze lokken me in de val’

Diezelfde Sanil had vanmorgen aan het begin van de tweede voorbereidende zitting in Lelystad nog uitgehaald naar de politie. ,,Alles wordt uit de kast gehaald om mij in de val te laten lopen. In mijn ogen gaat dit niet meer om waarheidsvinding. Ik heb er zelfs over gedacht niet meer aan het onderzoek mee te werken.”

Sanil doelt op afgeluisterde gesprekken met zijn ouders, intimidatie en ‘leugens van de politie'. Ook zei hij iets over de undercoveragenten met hem spraken in de gevangenis. ,,Dat gesprek waarin ik zogenaamd ja zou hebben gezegd op de vraag of ik het gedaan zou hebben. Wat ik mij kan herinneren is dat ik heb gezegd dat ik het raar vond dat ik Carlo's dna op mijn schoenen heb, want ik heb niks met zijn dood te maken. Ik vind het goed dat er undercoveragenten worden gebruikt, want de enige manier om Carlo te eren is de waarheid boven tafel krijgen. Daarom werk ik nog steeds overal aan mee. Ik wil ook weten wat er met hem is gebeurd. Maar ik heb dingen in die gesprekken gezegd die niet kloppen, soms doe je wat stoer als gevangenen onderling.”

‘Stuur Antilliaan op je af’

Ook Mees T. (18) en Hein B. (18), de andere twee hoofdverdachten die inmiddels al een maand of vijf vastzitten, blijven erbij dat ze niets te maken hebben met Carlo's dood. De rechter confronteerde Mees met nare opmerkingen die hij heeft gemaakt over een getuige die tegen hem heeft verklaard: ,,Blijkbaar heb je gezegd: ‘Ik stuur wel een Antilliaan op haar af’.”

Mees zelf verklaart dat soort teksten door de ‘emotionele achtbaan’ waarin hij zit. Mees doet bozig in de rechtszaal. Hij vindt dat de vrienden van Carlo Heuvelman ook schuldig zijn aan het feit dat er een gevecht is ontstaan. ,,Zij vroegen haast om een gevecht. Dus moet ik dan excuses aanbieden? Terwijl ik wéét dat ik hem niet heb aangeraakt.”

Volledig scherm Rechtbanktekening van verdachten Kaan B., Sanil B., Hein B., Mees T. en Daan van S., tijdens de eerste openbare zitting. © ANP

Belangrijke nieuwe getuige

Peter Plasman, de advocaat van Sanil B., bracht vanmiddag iets naar voren uit het verhoor met de onlangs opgedoken nieuwe getuige die via Opsporing Verzocht werd gevonden. Volgens Plasman zei die getuige dat Carlo ‘één flinke hoek kreeg en daarna natuurlijk met een harde tik op de grond viel'. Plasman doelt opnieuw op zijn betoog dat Carlo overleden kan zijn door de harde val op de stoep en niet door de klappen die hij kreeg. Volgens Plasman geeft de nieuwe getuige geen nieuw duidelijk inzicht over de doodsoorzaak van Carlo.

Volgens de rechter heeft de nieuwe getuige ook gezegd dat Carlo nog bewoog na zijn val. Dat zou betekenen dat hij nog niet buiten bewustzijn was. Heuvelman overleed na enkele dagen coma in het ziekenhuis.

De nieuwe ‘mogelijk belangrijke getuige’ is een jonge man uit Noord-Holland. Hij kan van doorslaggevende betekenis zijn. Hij heeft inmiddels een verklaring afgelegd. Over de inhoud is nog weinig bekend.

Niet meer verdacht

Vanmorgen bleek ook dat Lukas O. (19) niet langer wordt vervolgd voor doodslag op Carlo Heuvelman (27). Hij zat al niet meer in voorarrest. Hij is wel in beeld voor alle andere vormen van geweld. Daarmee zijn er nog drie verdachten over van het zwaarste incident van die gewelddadige nacht in juli. Dat zijn dus Mees T., Sanil B. en Hein B. De andere zes verdachten worden verdacht van andere vormen van geweld, zoals poging tot doodslag en openlijke geweldpleging.

De negen verdachten van het geweld op Mallorca kwamen vandaag in groepjes voor, al zijn de meesten niet aanwezig. Stan F., Lucas van den H., Martijn T., Lukas O., Kaan B. en Daan van S. bleven weg. Martijn T. zou als enige wel komen, maar zag daar weer vanaf omdat hij net corona heeft gehad. T. werd pas onlangs als negende verdachte aangehouden wegens openlijke geweldpleging.

Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen werd in juli 2021 doodgeschopt op Mallorca. Volgens justitie waren de verdachten van 18 tot 20 jaar uit Bussum in die rumoerige nacht betrokken bij meerdere vechtpartijen. Nog niet bekend is wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

Volledig scherm Justitie heeft pas kort geleden deze mogelijk belangrijke getuige gevonden. Kan hij de doorslag geven in de zaak rond Carlo Heuvelman? © Politie

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: