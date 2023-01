Twee van de drie doden bij ongeval op A16 bij Prinsenbeek zaten in auto spookrijder

In beide auto’s zaten drie personen. Twee mensen die in de spookrijdende auto zaten, zijn overleden. De derde persoon raakte gewond. In de andere auto is één persoon omgekomen en bezweek ook de hond aan zijn verwondingen. Twee anderen raakten gewond. De spookrijder reed in een donkere Seat, meldt de politie. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.