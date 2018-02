Twee Syriëgangers op tijd terug in Nederland voor proces

De Rotterdammers van 29 jaar hadden zich eerder gemeld bij het consulaat in Turkije. Zij kwamen begin van de middag aan met een vlucht uit Istanbul. Tijdens de reis werden zij begeleid door de marechaussee.

Justitie was vorig jaar oktober al een strafzaak tegen de mannen begonnen. De zaak zou volgende week donderdag in hun afwezigheid worden behandeld. Het gebeurt vaker dat het Openbaar Ministerie (OM) vermeende jihadstrijders bij verstek laat berechten. Als de betrokkenen dan later alsnog terugkeren in Nederland, moeten ze meteen hun straf uitzitten.

Advocaat André Seebregts wil uitstel van de twee rechtszaken om ze beter te kunnen voorbereiden, zei hij in het radioprogramma Spraakmakers.

De advocaat is het niet eens met het beleid van Nederland dat Syriëgangers die terug willen naar Nederland, eerst zelf het consulaat in Turkije moeten zien te bereiken. Dan wordt in overleg met de Turkse autoriteiten de begeleide terugkeer in gang gezet.

