Twee overleden buren dronken vaak samen een biertje: ‘Had ze al weken niet gezien’

,,Ik schrok wel toen ik het hoorde. Onvoorstelbaar", vertelt een vrouw die het appartementencomplex uitloopt. Ze was daar op bezoek bij haar voormalig buurvrouw, die haar op het nieuws attendeerde. De bezoeker liep de vrouw (‘in de tachtig’) en de man (‘over de zeventig’) regelmatig tegen het lijf. ,,Hij zat altijd buiten als ik langsliep. We maakten regelmatig een praatje.”

De voordeur van het eerste appartement, volgens buren die van de vrouw, is door de politie opengebroken. Ook in het huis van de man doen agenten in witte pakken sporenonderzoek. Af en toe is het geflits van fotocamera’s van buiten te zien.