Twee nieuwe hoofdredacteuren voor De Telegraaf, ondanks bezwaren van de redactieraad

Esther Wemmers en Kamran Ullah zullen per 1 juni hoofdredacteur Paul Jansen opvolgen bij De Telegraaf. Dat meldt het Mediahuis, eigenaar van de krant, in een persbericht. In een interne mail aan personeel schrijft de redactieraad van de krant dat de benoemingen ‘ondanks bezwaren’ van de raad tot stand zijn gekomen

De krant was al een tijdje op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur, nadat Jansen bekend had gemaakt te willen stoppen en verder te gaan als correspondent in de Verenigde Staten. Nu gaat de krant verder met twee hoofdredacteuren, in plaats van één.

In een interne mail die de redactieraad naar personeel van de krant heeft gestuurd, schrijft de raad dat ‘de benoeming tot stand is gekomen, ondanks bezwaren van de redactieraad. De directie heeft besloten onze adviezen te negeren.’ De redactieraad schrijft dat proces ‘in een buitengewone algemene redactievergadering’ dinsdag toe te willen lichten en roept het personeel op te komen.

Ullah

Ullah (39) is sinds 2013 actief voor De Telegraaf in diverse functies. Hij begon als eindredacteur op de videoredactie en was later chef video, nieuwschef en nieuwsregisseur. In 2021 werd hij adjunct-hoofdredacteur en richtte hij zich vooral op de digitale strategie van de krant.

‘Het is een geweldige eer en tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid om samen met Esther leiding te gaan geven aan de redactie van De Telegraaf,’ schrijft hij in een persbericht. ‘De komende tijd zullen we als redactie digitaal moeten versnellen en meer jongere doelgroepen aan ons moeten binden.’

Wemmers

De 48-jarige Wemmers werkt al sinds 1997 voor De Telegraaf in diverse functies, zoals nieuwschef van de internetredactie, verslaggever en chef verslaggeverij. Wemmers zegt er ‘enorm naar uit te kijken om met Kamran leiding te gaan geven aan de redactie van De Telegraaf. Nederlanders hebben meer dan ooit behoefte aan een kritisch, betrouwbaar en verdiepend nieuwsmerk. Onze journalistieke focus zal blijven liggen op het maken van scherpe, onthullende en spraakmakende nieuwsverhalen. Recht voor z’n raap en midden in de samenleving.’