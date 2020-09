Twee Nederlandse militairen gewond door explosie tijdens oefening Tsjechië

CORONAVIRUS LIVE | WHO noemt stilleggen tests ‘Nederlands’ vaccin een ‘wake-up call’, Rotterdam verlengt terrassei­zoen

21:45 Minister Hugo de Jonge moet van de Tweede Kamer ‘met spoed’ in actie komen met het oog op de ontstane crisissituatie bij de teststraten. Dit naar aanleiding van de eerdere berichtgeving over het gebrek aan plekken bij de GGD’en voor coronatesten. Het aantal mensen in Nederland bij wie het coronavirus is geconstateerd, is de afgelopen 24 uur toegenomen met 823. Dat zijn er beduidend minder dan de 1140 besmettingen die een dag eerder werden geregistreerd. Dat was het hoogste aantal gemelde infecties op een dag sinds april.Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn hier terug te lezen.