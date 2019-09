Twee medewerkers groothandel niet vervolgd voor betrokkenheid bij dood winkeldief

Een heterdaadje, zoals je dat wel vaker ziet in winkels. Zo begon het incident in de Sligro. ,,Verbazingwekkend, hoe snel het vervolgens volledig ontspoorde’’, stelde Hannie Hendriks, die als klant getuige was van het incident.



Toen de man op zijn gedrag werd aangesproken, zei hij aanvankelijk dat hij alsnog wilde betalen maar hij probeerde toch te vluchten. Tijdens zijn vlucht beukte de man meerdere malen tegen de glazen schuifdeur, tot deze brak en hij door de ruit sprong. Twee personeelsleden van 56 en 57 jaar werkten hem tegen de grond en hielden de winkeldief vervolgens met kracht onder bedwang. Toen de politie arriveerde, bewoog de man niet meer. Hij werd gereanimeerd, maar kwam niet meer bij bewustzijn.



Hij werd in coma het ziekenhuis binnen gebracht. Na drie dagen werd hij naar Polen vervoerd omdat familie hem daar wilde verzorgen. Tijdens de reis overleed hij. Omdat de man is overleden onderweg naar Polen, is de sectie daar verricht. ,,De resultaten daarvan heeft het Openbaar Ministerie na herhaald aandringen pas eind 2018 mogen ontvangen om te laten vertalen en beoordelen. Het is spijtig dat daarmee ook het personeel van de winkel en de nabestaanden lang op een beslissing hebben moeten wachten. Dit zal voor hen een lange periode van onzekerheid zijn geweest", aldus het OM. ,,Tegelijkertijd had de aanhouding onbedoeld een ernstige afloop; er is een persoon overleden, wat uiteraard veel verdriet bij zijn familie en vrienden teweeg brengt. Een zorgvuldige afweging is dan op zijn plaats en daarvoor was het sectierapport van belang.”