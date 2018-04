Twee mannen vast voor financieren van terrorisme in Syrië

UPDATETwee mannen uit Deventer zitten sinds eind maart vast op verdenking van het financieren van terrorisme in Syrië. Ze zouden via zogenoemd Hawala-bankieren geld naar Syriëgangers hebben gestuurd. Dat geld kwam van vrienden en familieleden van de strijders.

De twee verdachten, 28 en 36 jaar oud, kwamen in beeld na een tip uit België. De FIOD heeft op 26 maart vijf woningen in Deventer en omgeving doorzocht. Daarbij zijn de administratie en 15.000 euro in beslag genomen.

Justitie verdenkt de twee Deventenaren ervan dat zij de financiële tussenpersonen zijn tussen Syriëstrijders en hun familie en vrienden in Europa. Ze zouden sinds 2015 geld van die families via Hawala-bankieren naar Syrië hebben gesluisd. Hawala-bankieren gaat niet via een officiële bank, maar is gebaseerd op wederzijds 'vertrouwen'. Familieleden gaven het geld aan de verdachten, die gaven op hun beurt aan een wisselkantoor in Turkije namen en bedragen door. Lokale contacten in Turkije zorgden er dan voor dat dat bedrag bij die personen terecht kwam. Met tussenpozen werd dan de schuld tussen Deventer en Turkije vereffend.

De invallen van de FIOD waren onder meer in een bedrijf van Werkmakelaar Oost in Deventer. Daar werd onder meer een Syriër ondervraagd die handelt in vrachtwagens. Volgens die man ging het de FIOD vooral om een tweede persoon, eveneens een Syriër, die in het pand werkzaam was.

Dertig onderzoeken

Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie draait meer onderzoeken naar geldstromen naar uitreizigers in Syrië. Tot nu toen zijn er ongeveer dertig personen verdacht. Ze zouden tussen 2013 en vorig jaar geldbedragen hebben overgemaakt naar familie of vrienden die zich in het strijdgebied bevinden of bevonden. Het financieren van de jihad is illegaal.

Tegen een Hagenaar werd vorig jaar 30 maanden cel geeïst omdat hij 17.000 euro naar zijn broer in Syrië zou hebben overgemaakt. Dat geld kwam onder meer uit uitkeringsfraude.

